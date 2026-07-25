Capturado en flagrancia: detienen a hombre por presunto expendio de drogas en el centro de Bogotá

Uniformados del CAI San Victorino detuvieron en flagrancia a un hombre de 26 años que llevaba 38 cápsulas de bazuco, luego de que cámaras de vigilancia detectaran el presunto expendio en el sector de San Bernardo, en el centro de Bogotá.

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Los hechos se registraron después de que funcionarios del Centro Automático de Despacho (CAD) identificaran, a través de cámaras de vigilancia, el presunto expendio de sustancias estupefacientes por parte de un hombre en la zona. La información y las características físicas del sospechoso fueron transmitidas de inmediato a los uniformados de la Zona de Atención, quienes se desplazaron al lugar y ubicaron al ciudadano.

Al practicarle un registro personal, los policías le hallaron una cartera de color negro con 38 cápsulas de bazuco en su poder. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la definición de su situación jurídica y presenta antecedentes por hurto, lesiones personales, tráfico de estupefacientes, falsedad marcaria y porte de armas de fuego.