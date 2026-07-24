Concejal de Bogotá denunció llevar un mes esperando que EPS entregue ortesis craneal para su bebé

La concejal de Bogotá María Clara Name hizo este 24 de julio una denuncia en donde anunció que espera con urgencia que la EPS Sanitas autorice la entrega de una ortesis craneal que es indispensable para el tratamiento de sus bebé de 9 meses.

“Hasta ese momento no hemos recibido respuesta, evasivas, nos cuelgan el teléfono, no nos responden, la autorización no aparece, se tiran la pelota entre las diferentes personas que nos contestan en la atención al cliente supuestamente. Cuando vamos a formular las peticiones, quejas o reclamos, nos cuelgan”, explicó la Concejal.

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La concejal le hizo un llamado al presidente electo Abelardo de La Espriella para que le preste especial atención a la crisis del sistema de salud, pues se le está vulnerando este derecho a miles de niños niñas.

“Esto nos lleva a revisar qué está pasando. Tantos niños que están esperando medicamentos, cirugías, procedimientos, citas médicas, y deben acudir a diferentes instancias”, dijo.

Y agregó: “ Ver interrumpido o aplazado el tratamiento de un hijo por demoras administrativas es una situación dolorosa e inaceptable. Hoy hablo como concejal, pero sobre todo como mamá. Si esto nos ocurre a nosotros, no me imagino la soledad y el desamparo que sienten miles de familias en Bogotá que no encuentran quién los escuche ni les brinde una respuesta oportuna”.

Así, con el propósito de visibilizar estos casos y brindar acompañamiento, la concejal habilitó un formulario para que las personas que estén atravesando situaciones similares puedan presentar sus quejas y denuncias, las cuales serán gestionadas ante las entidades competentes.

¿Cómo registrar un caso?

Las familias afectadas pueden diligenciar el formulario habilitado en los canales y redes oficiales de la concejalía para que su denuncia reciba el seguimiento institucional correspondiente.

Formulario: http://bit.ly/4vQvcn7

La concejal Name reiteró que no descansará en su labor de control político y vigilancia hasta que se garantice el respeto irrestricto al derecho fundamental a la salud de la infancia en la capital.

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“Hoy vivo las barreras del sistema de salud al esperar con urgencia la autorización de la ortesis craneal casco, indispensable para mi hijo de 9 meses. Como respuesta a esta problemática, habilite un canal directo para recepcionar y gestionar las denuncias de familias que enfrentan vulneraciones al derecho a la salud de sus niños y niñas”, dijo.

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