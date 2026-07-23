Mapa de lluvias: Así puede saber en qué zona de Bogotá está lloviendo en tiempo real ¿Cómo funciona?

El Sistema Alerta Bogotá dispone de el mapa de lluvias en tiempo real - Foto Getty Images / SimpleImages, Pakin Songmor

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) es una herramienta que dispone el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), que tiene como finalidad ser un sistema para mantener informada a la ciudadanía las 24 horas del día.

Este sistema usa diversos instrumentos de medición, tales como un radar meteorológico, la ubicación de estaciones de monitoreo y de varios acelerógrafos (instrumento de alta precisión que mide, registra y analiza la aceleración del suelo o de una estructura durante un evento sísmico o vibración mecánica), que permiten hacer seguimiento al estado del tiempo para reducir y manejar las condiciones del riesgo que se originen en cualquier parte de la ciudad.

Pronóstico del tiempo y gestión del riesgo en Bogotá: el trabajo del SAB

Según cifras oficiales, para mantener a los capitalinos informados y prevenir emergencias, el Sistema Alerta Bogotá genera anualmente más de 3.300 productos técnicos y reportes de seguimiento:

1.284 pronósticos sobre las condiciones del clima en la capital.

sobre las condiciones del clima en la capital. 1.027 reportes hidrometeorológicos en tiempo real.

en tiempo real. 326 informes semanales de tendencias del clima.

de tendencias del clima. Boletines de monitoreo continuo para la alerta temprana y prevención de riesgos.

Con ayuda de esta herramienta, el Distrito dispone de datos clave para predecir los niveles de nubosidad, lluvias, cauces y de las zonas de Bogotá propensas a los deslizamientos. Asimismo, la ciudadanía dispone del mapa de lluvias.

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¿Qué es y cómo funciona el mapa de lluvias en tiempo real en Bogotá?

Esta herramienta funciona como un mapa interactivo en el que se podrá consultar en tiempo real por todas las localidades de Bogotá aspectos relacionados con lluvia, temperatura, viento, humedad y niveles de cauces.

Por medio de unos iconos con forma de triángulo, los usuarios podrán seleccionar y ver las 72 estaciones que dispone el IDIGER para ver cómo se monitorean las precipitaciones e indicar en qué localidades llueve en simultáneo.

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¿Dónde puede consultar el mapa de lluvias?

Usted puede encontrar el mapa de lluvias por medio de la página web Lluvias en tiempo real del (SAB).

En la esquina inferior derecha de la página se encontrará en un cuadro la información que describe qué representa el color de los triángulos que se distribuyen por el mapa, en los que se puede encontrar el acumulado de precipitaciones.

Gris: sin lluvias (0.0)

sin lluvias (0.0) Azul: acumulados bajos (0mm-10mm)

acumulados bajos (0mm-10mm) Verde: acumulados moderados (10.1mm-30mm)

acumulados moderados (10.1mm-30mm) Naranja: acumulados altos (30.1mm-50mm)

acumulados altos (30.1mm-50mm) Morado: acumulados más altos (registros superiores a los 50mm)

De acuerdo con estudios del IDIGER, la ciudad puede experimentar la escala completa de los pisos térmicos, presentándose desde lluvias torrenciales hasta cielos despejados o parcialmente soleados o viceversa.

¿Qué hacer en casos de emergencia?

La ciudadanía dispone de la Línea de Emergencias 123 para comunicarse ante cualquier amenaza o calamidad climática que se reporte, tales como deslizamientos, personas atrapadas por agua, inundaciones, riesgo de colapso.

Así mismo, reportar cualquier alerta temprana que se origine dentro de su localidad, en especial si vive cerca de fuentes hídricas, laderas o en cercanías a los cerros. Haciendo también un buen manejo de las basuras para evitar el colapso del sistema de alcantarillado.

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