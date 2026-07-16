¿Cuánto cuesta la carrera de piloto por semestre? Esto valdría hacer el curso en Colombia 2026

Esto vale la carrera de piloto por semestre en Colombia | Getty Images

Si una persona quiere ser piloto debe tener claro que es iniciar una carrera profesional de alta responsabilidad, con proyección internacional y formación continua.

Es por esto que la industria aeronáutica colombiana exige perfiles cada vez más preparados, tanto en lo técnico como en lo humano.

Los interesados en volar profesionalmente deben conocer que para lograrlo necesitan requisitos, licencias, horas de vuelo, costos y oportunidades.

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¿Qué es un Piloto Comercial de Avión en Colombia (PCA)?

En Colombia, la Licencia de Piloto Comercial de Avión (PCA) es la habilitación aeronáutica requerida y que autoriza legalmente a una persona para ejercer actividades remuneradas como piloto.

En el país, la PCA es expedida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) y está regulada por el RAC 61, la cual establece los requisitos técnicos, operacionales y de experiencia para los pilotos civiles.

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Tipos de licencias de pilotos

Piloto Privado de Avión (PPA): permite volar únicamente con fines recreativos o personas.

Piloto Comercial de Avión: Puede ejercer profesionalmente dentro de la industria en las siguientes áreas:

Aerolíneas comerciales

Aviación corporativa

Operaciones chárter

Transporte de carga

Aviación agrícola

Instrucción de vuelo

Operaciones especiales

Este es el paso previo hacia la ATPL (Airline Transport Pilot License), la licencia requerida y que permite poder comandar aeronaves comerciales de gran porte.

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Requisitos para ser piloto comercial en Colombia

La persona que quiera iniciar su formación aeronáutica debe cumplir con los siguientes requisitos exigidos por la autoridad aeronáutica colombiana.

Debe tener 18 años, que es la edad mínima para obtener la licencia PCA.

Bachiller académico culminado.

Certificado Médico Aeronáutico Clase 1 vigente.

Idioma español y tener una proyección hacia inglés aeronáutico OACI.

Licencia PPA o programa integrado.

Mínimo 190 horas certificadas.

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¿Cuánto cuesta la carrera de piloto por semestre?

En promedio en las escuelas de aviación en el país, la carrera de piloto comercial en Colombia tiene un valor entre 40 y 60 millones de pesos colombianos por semestre.

Esto quiere decir que, a lo largo de la carrera, la cual tiene una duración entre 18 a 24 meses, se hace una inversión total de 150 a 250 millones de pesos colombianos.

El valor final depende, en gran medida, de las licencias que requiera y modelo de escuela. Normalmente, los gastos se distribuyen de la siguiente manera:

Matrícula y curso teórico: Cerca de 10 millones de pesos colombianos en la fase inicial.

Cerca de 10 millones de pesos colombianos en la fase inicial. Horas de vuelo y simulador: Lo más costoso de la carrera, ya que se exigen mínimo 150 a 200 horas de vuelo.

Lo más costoso de la carrera, ya que se exigen mínimo 150 a 200 horas de vuelo. Implementos y exámenes: Libros especializados, kit de vuelo (audífonos, plóter), uniformes y el Certificado Médico Aeronáutico Clase 1 hacen parten de costos complementarios, que pueden llegar a sumar entre 5 y 7 millones de pesos colombianos.

Libros especializados, kit de vuelo (audífonos, plóter), uniformes y el Certificado Médico Aeronáutico Clase 1 hacen parten de costos complementarios, que pueden llegar a sumar entre 5 y 7 millones de pesos colombianos. Gastos adicionales: En fases más avanzadas de la carrera, el estudiante deberá asumir el hospedaje, alimentación y viáticos en los aeropuertos para vuelos de travesía.

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