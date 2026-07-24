Cerca de 83.000 personas en Colombia recibirán asistencia humanitaria de emergencia por seis meses

Ayuda humanitaria de Emergencia por parte de la Organización Internacional para las Migraciones

La Organización Internacional para las Migraciones brindará asistencia humanitaria de emergencia a cerca de 83.000 personas afectadas por el conflicto armado y por desastres en Colombia.

La estrategia contempla acciones integrales en 52 municipios de 11 departamentos del país durante seis meses tiempo en el cual esta población podrá acceder a servicios esenciales, protección y alojamiento temporal.

El proyecto de la Organización Internacional para las Migraciones con el respaldo del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe incluye acciones para facilitar el acceso de cerca de 83.000 personas a atención médica y servicios de apoyo psicosocial.

Asimismo, fortalecerá la capacidad de instituciones sanitarias para responder a emergencias y brotes epidemiológicos. También se distribuirán artículos esenciales de agua, saneamiento e higiene; se mejorarán las condiciones de alojamientos temporales; y se ampliará la protección para las personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas menores no acompañados, sobrevivientes de violencia basada en género, víctimas de trata y personas migrantes.

Para responder con mayor rapidez, la Organización Internacional para las Migraciones utilizará su Matriz de Seguimiento del Desplazamiento, una herramienta que permite identificar las necesidades más urgentes entre 48 y 72 horas después de una emergencia, lo cual facilitará el envío oportuno de asistencia a zonas de difícil acceso.

Esta iniciativa se implementará en coordinación con autoridades, organizaciones comunitarias y socios humanitarios, siguiendo los principios de independencia, neutralidad, imparcialidad y humanidad.