Colombia, Haití y Venezuela: las crisis de desplazados más graves en Latinoamérica para 2026

Una mujer desplazada por la violencia sostiene un cartel en el estadio General Santander en Cúcuta (Colombia). EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pidió para este año 2.500 millones de dólares para hacer frente a 32 crisis de desplazados y migrantes. Se resalta que, si bien es una reducción frente a años pasados, “no refleja una caída en las necesidades”.

Con este plan esperan alcanzar a 22,7 millones de personas, tanto desplazados y migrantes, como miembros de las comunidades que los acogen.

“Los recursos limitados están dirigidos donde las necesidades y el impacto son mayores, centrándonos en las crisis más severas, las poblaciones más vulnerables y las intervenciones que tengan más posibilidades de salvar vidas y estabilizar comunidades”, explicó la organización.

Caso Latinoamérica

Aunque por regiones, la OIM priorizó las crisis humanitarias en África, Oriente Medio y el sur de Asia, también se reconoce que buena parte de estos fondos se destinarán a Latinoamérica.

En concreto, Colombia, Haití y Venezuela, por ese orden de prioridad. En el caso de Colombia, se estima que se necesitan 118.813.000 dólares.

De hecho, de las 32 crisis previstas para 2026, Venezuela será uno de los países que menos atención recibirá por parte de la OIM, con 21 millones de dólares (18 millones de dólares), destinados a 200.000 personas.

Otros países que recibirán ayuda en la región son Perú (53 millones), Ecuador (40 millones), Chile (26 millones), Brasil (19 millones), México (16 millones) o El Salvador (15 millones).

El grueso de la financiación

La OIM destinará el grueso de esta financiación a Ucrania y sus países vecinos, con 462 millones de dólares (397 millones de euros).

También empleará una parte importante en Afganistán, con 200 millones de dólares (172 millones de euros) y en Sudán y los Territorios Palestinos Ocupados, con 170 millones de dólares (146 millones de euros) cada uno.

Sin embargo, el alcance de la financiación no será igual en todos los territorios y será en los países africanos donde llegue a más personas: casi 4,5 millones en Mozambique y Somalia.

Este llamado por fondos forma parte del requerimiento global de la OIM, que supone 4.700 millones de dólares (4.000 millones de euros) para 2026.