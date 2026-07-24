En seis meses han asesinado en Colombia a 78 líderes, 4 firmantes y se registraron 68 masacres

Bogotá

Entre enero y junio de este 2026, según cifras de la Defensoría del Pueblo, en Colombia fueron asesinados 78 líderes sociales, 4 firmantes de paz y se registraron 68 masacres con un saldo de 272 víctimas.

Asesinatos líderes sociales y firmantes de paz

Las cifras evidencias que la violencia y la estigmatización contra líderes sociales continúan obstaculizando su labor en los territorios. En los seis primeros meses fueron asesinados 78.

Enero: 13 asesinatos

Febrero: 12

Marzo: 9

Abril: 18

Mayo: 14

Junio: 12

Aunque se registraron asesinatos en casi todo el territorio nacional, los cinco departamentos que registran el mayo número de líderes sociales asesinados son Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Arauca y Valle del Cauca.

Desde enero del año 2016 hasta el 30 de junio de este 2026 han asesinado en Colombia a 1.741 líderes sociales.

Asimismo, cuatro excombatientes de las Farc firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados en Caquetá, Cauca y Huila.

Masacres en Colombia

Recordemos que una masacre es el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en estado de indefensión, cometidas por un mismo autor y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar. Según la Defensoría del Pueblo entre enero y junio de este año se registraron 68 masacres con un saldo de 272 víctimas.

Enero: 13 víctimas

Febrero: 9

Marzo: 14

Abril: 13

Mayo: 10:

Junio: 9

Los cinco departamentos donde se concentraron estas masacres fueron Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Atlántico y Valle del Cauca.

Para la Defensoría del Pueblo esta vulneración de derechos hace que sea prioritario que el Estado colombiano tome una decisión impostergable proteger la vida de quienes defienden los derechos humanos y construyen paz en los territorios.