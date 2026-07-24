Fiscalía citó a imputación de cargos a Diego Cancino por delito de acto sexual violento

El exviceministro del Interior, Diego Cancino, deberá comparecer por el delito de acto sexual violento, en los próximos días se hará el reparto al juez de control de garantías que llevará esta primera etapa del proceso, aunque el ente acusador no pedirá medida de aseguramiento,

Este caso se remonta a octubre de 2024, cuando Viviana Vargas, contratista del Ministerio del Interior en ese entonces, denunció que Diego Cancino, exviceministro de esa cartera la acosó en una reunión privada que mantuvieron en el apartamento de él.

En ese momento, Vargas explicó que en el momento en el que sucedieron los hechos ella no tenía “ningún espacio de confianza” con Cancino: “ni siquiera nos saludábamos de beso”.

Además, mencionó que amigos suyos que llegaron al lugar “se dieron cuenta” de lo sucedido, por lo que ellos serán testigos en el caso judicial contra el exviceministro del interior.