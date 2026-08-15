Corte Suprema definirá competencia contra presuntos implicados en la muerte de Yulixa Toloza

Por tercera ocasión, se frustró este viernes, 14 de agosto, la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación pretendía formalizar el escrito de acusación contra Kelvis Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández Morales, procesados por su presunta participación en la alteración de elementos de prueba relacionados con el caso de Yulixa Toloza.

Durante la diligencia, la defensa solicitó que el proceso fuera asumido por un juez de Norte de Santander, argumentando que en esa jurisdicción se habría presentado el intento de manipulación de pruebas, por lo que cuestionó que el proceso estuviera siendo adelantado en Bogotá.

La petición fue rechazada por la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y el representante de las víctimas, quienes coincidieron en que para determinar la competencia territorial debe tenerse en cuenta que los hechos relacionados con la desaparición de Yulixa Toloza se desarrollaron en diferentes lugares.

Según se expuso durante la audiencia, el cuerpo sin vida de la mujer fue trasladado hasta Apulo, Cundinamarca. Posteriormente, los implicados habrían utilizado el vehículo para desplazarse hacia la frontera con Norte de Santander, aparentemente con la intención de salir del país, cuando ya la desaparición de Toloza había adquirido relevancia pública y las autoridades conocían sus identidades.

El juez 30 de conocimiento consideró que los argumentos presentados por la defensa no eran suficientes para establecer que el proceso debía trasladarse a otra jurisdicción. Sin embargo, ante la controversia planteada entre las partes, decidió remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia.

“El juzgado estima que no carece de competencia territorial para asumir el conocimiento de la acusación. Sin embargo, como existe una controversia entre el señor defensor, el suscrito, la Fiscalía, el representante de víctimas y la Procuraduría, tiene que darse impulso al incidente de definición de competencias”, precisó.

El funcionario judicial explicó que, al estar involucrados dos distritos judiciales, corresponde al alto tribunal resolver cuál despacho debe continuar con el proceso.

“Es necesario que se dirima la impugnación por parte de la Corte Suprema de Justicia, al involucrar dos distritos judiciales diferentes, como son Bogotá y Norte de Santander”, detalló.

Así las cosas, la Fiscalía tendrá que esperar la determinación de la Corte Suprema para poder avanzar con la acusación contra Sequera Delgado y Hernández Morales por los delitos de favorecimiento en homicidio y manipulación de evidencia.

Representante de víctimas habla de maniobras dilatorias

El abogado que representa a los familiares de Yulixa Toloza manifestó su desacuerdo con la decisión adoptada durante la audiencia y sostuvo que se estaría presentando una dilación del proceso.

“Señoría, insisto porque, respetuosamente, considero que se está cometiendo un error de procedimiento”, aseguró el abogado.

Ante esta intervención, el juez le indicó que no permitiría que continuara el debate sobre una decisión que ya había sido adoptada.

“Es una decisión que no tiene ningún tipo de recurso. Ya adopté mi decisión. Estoy dando alcance a la postura unificada que tiene la Corte Suprema de Justicia desde el año 2019 de cara a las impugnaciones de competencia que se presentan entre dos distritos diferentes”, respondió el juez.

El representante de los familiares insistió en que la discusión sobre la competencia estaría generando maniobras dilatorias que terminan retrasando el avance del proceso.

Yulixa Toloza murió después de someterse a una lipólisis láser en la clínica Beauty Laser, ubicada en el sur de Bogotá.