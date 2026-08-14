Juez ordena realizar audiencia para definir desarchivo de caso contra Ricardo Roa y Ecopetrol

Justicia

El juez 49 Penal del Circuito de Bogotá ordenó realizar una audiencia preliminar para resolver la solicitud de desarchivo de una investigación relacionada con Ecopetrol, su entonces presidente, Ricardo Roa, y otras personas, luego de amparar los derechos fundamentales de la empresa Helicol.

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La compañía había solicitado desde el 30 de octubre de 2025 que se reabriera la investigación que, según su planteamiento, estaba relacionada con un presunto favorecimiento a la firma Helistar en procesos de contratación para el transporte en helicópteros.

En su momento, Helicol cuestionó la decisión de la Fiscalía de archivar las actuaciones y calificó el procedimiento como “superficial, sesgada y prematura”. Además, puso en duda la rapidez con la que se adoptó dicha determinación y habló de una “celeridad inusual al denunciar un favorecimiento indebido a Helistar en las licitaciones para el transporte de Helicópteros”.

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Sin embargo, pese a que la empresa buscó que un juez estudiara su petición de desarchivo, entre febrero y mayo de 2026 se frustraron seis audiencias preliminares convocadas para abordar el caso.

Ante esta situación y después de varios meses sin una decisión judicial de fondo, Helicol presentó una acción de tutela. La compañía argumentó que su solicitud llevaba aproximadamente nueve meses sin ser resuelta.

En el fallo, el juez 49 Penal del Circuito señaló: “a la fecha de presentación de la acción constitucional la solicitud de desarchivo radicada el treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) no ha recibido decisión de fondo, pese a haber transcurrido aproximadamente nueve (9) meses”.

El despacho judicial consideró que las circunstancias que rodearon las audiencias habían impedido que Helicol obtuviera una respuesta sobre su petición. Según explicó, las solicitudes fueron devueltas por los jueces de control de garantías al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, principalmente por la ausencia de alguna de las partes o intervinientes.

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El juez cuestionó que, en lugar de instalar las diligencias, se dejaran constancias secretariales sobre las inasistencias y posteriormente se devolviera la carpeta, lo que terminó prolongando el trámite.

El fallo advirtió que, de mantenerse esa dinámica, la situación podría extenderse durante meses sin que se resolviera la solicitud de desarchivo.

“No de accederse a las pretensiones de la demanda, el asunto seguirá siendo repartido a diversos jueces de garantías, durante meses y devuelto sin decisión de fondo”, sostuvo el juzgado.

Para el juez, esta situación vulneró los derechos de Helicol al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a un plazo razonable.

“Por lo anterior, se tutelarán los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso y plazo razonable de la sociedad Helicópteros Nacionales De Colombia S.A.S.”, señaló el despacho.

Finalmente, el juez ordenó que se lleve a cabo una audiencia preliminar innominada de desarchivo y que se establezcan fecha y hora para su realización, con el propósito de que finalmente se adopte una decisión sobre la solicitud presentada por Helicol.