Corrupción UNGRD: prorrogan por un año más el principio de oportunidad de Sneyder Pinilla

Imagen de referencia y Sneyder Pinilla. Foto: Getty Images / (Colprensa - Catalina Olaya )

Justicia

Un juez de la República prorrogó por un año el principio de oportunidad otorgado a Sneyder Pinilla, uno de los protagonistas del saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De esta manera, acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que considera que Pinilla ha sido clave en medio de la macroinvestigación por el escándalo de corrupción de la entidad estatal.

“La acción penal permanece suspendida parcialmente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso”, detalló la Fiscalía.

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Pinilla seguirá compareciendo como testigo de cargo en 18 procesos penales contra 23 personas vinculadas a la investigación por el direccionamiento de contratos y la apropiación de recursos públicos en la UNGRD.

“En abril de 2025 fue condenado, mediante preacuerdo, a cinco años y ocho meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Además, reintegró 618 millones de pesos que corresponderían a dineros recibidos por concepto de dádivas”, señaló la Fiscalía.