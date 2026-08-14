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14 ago 2026 Actualizado 18:16

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Justicia

Medicina Legal identificó a 260 cuerpos que recibió tras el terremoto 7,4 en Colombia

Entre tanto, 222 cadáveres ya fueron entregados a sus familiares. La autoridad forense avanza en la identificación de las víctimas del terremoto en Colombia.

Imagen de referencia | Logo de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Pagina Web / Terremoto Colombia: Getty Images.

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El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, anunció en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio que los 260 cuerpos recibidos hasta el momento ya fueron identificados.

Entre tanto, 222 cadáveres ya fueron entregados a sus familiares. La autoridad forense avanza en la identificación de las víctimas del terremoto en Colombia.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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