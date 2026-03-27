Corea del Sur financiará entrega de ayudas a migrantes en pasos fronterizos del sur de Colombia

Militares peruanos bloquean el paso a migrantes venezolanos que intentan ingresar al país por la región del canal Aguas Verdes (Foto: Gerardo Menoscal/Getty Images) / Getty Images

Más de 6.000 migrantes y miembros de comunidades de acogida en las zonas fronterizas de Ecuador recibirán asistencia humanitaria a través de un proyecto financiado por Corea del Sur e implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según informó esta agencia de Naciones Unidas.

La iniciativa ayudará a ampliar el acceso a servicios esenciales para personas vulnerables que transitan por pasos fronterizos clave con Perú y Colombia, destacó un comunicado de la organización.

De acuerdo con OIM, unos 550 migrantes en situación de vulnerabilidad transitan a diario por los pasos fronterizos de Huaquillas, en la frontera con Perú, y Lago Agrio y Tulcán, en los límites con Colombia, zonas a las que se dedicará el proyecto.

“La mayoría tienen grandes dificultades para acceder a agua potable segura, alimentos y medios de vida, y a menudo carecen de acceso a alojamiento seguro, servicios de salud y asistencia legal”, destacó el comunicado.

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El proyecto apoyará a los migrantes más vulnerables con alojamiento temporal, asistencia alimentaria, atención primaria de salud y apoyo en salud mental y psicosocial.

También incluye la distribución de kits de maternidad, higiene familiar y para bebés, así como la prestación de servicios de orientación legal.

Fila para ingresar a Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, frontera con Colombia. (Foto: Camilo Erasso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press Ampliar Fila para ingresar a Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, frontera con Colombia. (Foto: Camilo Erasso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press Cerrar

Migración, un enfoque regional

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, dijo que la “cooperación frente a los desafíos globales que afectan a Chile y Perú se hace indispensable y urgente”, en el marco de la tercera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria.

“Debemos aunar esfuerzos para luchar conjuntamente contra el crimen organizado transnacional, promover flujos migratorios ordenados, seguros y regulares, e impulsar también el desarrollo de nuestras economías y, muy importante, su capital humano, todas las áreas prioritarias en nuestro actuar internacional”, subrayó Pérez Mackenna.

El secretario de Estado chileno se reunió con su par de Perú, Hugo de Zela, para encabezar el espacio de diálogo político y técnico para enfrentar de manera coordinada la situación migratoria en la frontera común.

Encuentro binacional

En el encuentro también participaron el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Patricio Torres, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Félix Denegri, además de otras autoridades de ambos países.

Las autoridades, que dialogaron de forma virtual, reafirmaron la voluntad de tomar medidas eficaces para impedir el paso irregular de migrantes y combatir el crimen organizado transnacional, además de priorizar una mejora sustantiva del funcionamiento del complejo fronterizo Chacalluta-Santa Rosa.

Torres presentó detalles del Plan Escudo Fronterizo, una estrategia que contempla zanjas, muros de hasta cinco metros de alto y un mayor despliegue militar para contener la inmigración irregular en la frontera.

Migrantes bloquean la ruta que conecta que conecta Perú con Chile. (Foto: Lucas Aguayo Araos/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Ampliar Migrantes bloquean la ruta que conecta que conecta Perú con Chile. (Foto: Lucas Aguayo Araos/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Migración al alza

La migración se ha duplicado desde 2017 y actualmente representa más del 8 % de la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que estima en más 330.000 los migrantes que están en situación irregular, mayormente venezolanos.

En total, cerca de un millón de ciudadanos venezolanos viven en Chile, la mayoría integrados en el país y con un aporte a los ingresos fiscales del 1,03 %, equivalente al 0,15 % del PIB nacional, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Según cifras oficiales, los ingresos irregulares de personas han descendido un 54 % con respecto a la crisis que se presentó cuatro años atrás.