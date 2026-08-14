Magnicidio Miguel Uribe: Condenaron a 21 años y 4 meses de prisión a confeso criminal

Un juez Penal Especializado de Bogotá condenó a 21 años y 4 meses de prisión a Harold Daniel Barragán Ovalle, uno de los implicados en la planeación y ejecución del atentado que desencadenó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio, en el parque El Golfito del barrio Modelia en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, “producto de la negociación judicial esta persona aceptó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado”.

La Fiscalía señaló que las pruebas indican que Barragán Ovalle “a través de cuatro videollamadas, participó en la coordinación de las acciones previas y posteriores al ataque, entre ellas el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el atentado”.

Asimismo, el ente acusador señaló que que al procesado “se le atribuye haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima y ayudado a Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’, a permanecer oculto y evadir la acción de las autoridades”.

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De igual manera, la Fiscalía aseguró que “quedó en evidencia que este hombre hizo parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas”.

Por estos hechos, la Fiscalía ha vinculado formalmente a nueve personas, entre ellas Simeón Pérez Marroquín, señalado como intermediario entre los determinadores del homicidio, y Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes ya fueron condenados a penas superiores a 21 años de prisión.

La multa

El juez le impuso una multa de 16.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2025 es decir, 23,274,225.000.