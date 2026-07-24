Procuraduría pide fortalecer vigilancia a contratación estatal durante el empalme presidencial

A través de un memorando, el viceprocurador Julián Fernández pidió fortalecer la vigilancia de la contratación en las entidades del orden nacional con presencia en las regiones, con el fin de proteger el empalme del gobierno del presidente Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Esta vigilancia busca garantizar la protección del patrimonio público y la continuidad en la prestación de los servicios a cargo del Estado, “La anterior circunstancia reclama un especial fortalecimiento de las acciones preventivas del Ministerio Público, con el propósito de que la gestión contractual se desarrolle con estricta observancia de los principios constitucionales y legales.”, menciona la comunicación.

De acuerdo con este memorando, se imparten instrucciones para hacer esta vigilancia, dentro de las que se encuentran, “examinar que la necesidad a contratar se encuentre en los planes anuales de adquisiciones de las entidades vigiladas.”

En ese mismo sentido se pide que en las regiones “verificar el régimen de contratación y la delegación para contratar”

Además, se pide vigilar que “aquellas entidades desconcentradas a nivel territorial que por disposición legal cuenten con régimen especial de contratación, se deberá revisar el cumplimiento irrestricto de su manual de contratación y de los principios de la contratación estatal”, puntualiza la directriz