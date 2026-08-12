Bancos darán alivios de hasta 12 meses a damnificados por terremoto

El presidente de la Asociación Bancaria y Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, anunció la puesta en marcha de un paquete de alivios crediticios que contempla períodos de gracia de hasta 12 meses para quienes sufrieron mayores afectaciones.

Asobancaria incluye una serie de medidas clave para que las personas golpeadas por la emergencia no tengan que preocuparse de inmediato por el pago de sus deudas:

-Opción de aplazar el pago de cuotas por hasta un año en los casos de mayor impacto.

-Redefinición de los plazos y condiciones de los créditos.

-Tratamientos especiales en la liquidación de intereses durante la contingencia.

-Salvaguardar la calificación crediticia de las personas afectadas ante centrales de riesgo.

-Congelamiento temporal de las gestiones de cobro prejurídico y jurídico.

Este alivio llamado congelador temporal evita que la pérdida de un hogar, negocio o empleo a causa del sismo desencadene además el embargo o reporte negativo en las bases de datos financieras de las personas.

Asobancaria aseguró que los canales digitales se encuentran funcionando al 100% de su capacidad en todo el país. Asimismo, el 96% de las oficinas físicas atiende con normalidad.

Actualmente, los esfuerzos de reparación se concentran en 533 sucursales con daños en su infraestructura, la mayoría ubicadas en departamentos del centro y occidente como Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Se calcula que estas ayudas podrían beneficiar a cerca de 2,8 millones de usuarios en las zonas declaradas en desastre. Dado que cada banco aplicará estas medidas conforme a sus políticas internas y a la evaluación individual de cada caso.

Asobancaria recomendó a los colombianos afectados comunicarse directamente con su entidad financiera mediante la línea telefónica o su aplicación móvil para tramitar la atención prioritaria.