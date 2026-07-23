Precio del café en Colombia HOY 23 de julio 2026: la carga completa otra jornada a la baja

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 23 de julio, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

En este contexto, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia para HOY 23 de julio de 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este jueves 23 de julio el precio del café en Colombia se fija en $2.115.000 pesos colombianos (COP) por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, dentro del documento se señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 23 de julio se mantiene en $10.000 pesos colombianos (COP) por kilogramo.

Con esta actualización, el precio de la carga de café completó una nueva jornada a la baja. Durante el miércoles 22 de julio, la cotización bajó a $2.170.000 por carga, por lo que el precio volvió a registrar una caída en la actualización de este jueves.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia HOY, jueves 23 de julio

Como parte de su informe diario, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) compartió los precios de referencia del café en las principales ciudades del país, correspondientes a la referencia FR94 para este 23 de julio.

ARMENIA:

Carga: 2,115,500 // Kilo: 16,924 // Arroba: 211,550

BOGOTÁ:

Carga: 2,114,250 // Kilo: 16,914 // Arroba: 211,425

BUCARAMANGA:

Carga: 2,113,875 // Kilo: 16,911 // Arroba: 211,388

BUGA:

Carga: 2,116,250 // Kilo: 16,930 // Arroba: 211,625

CHINCHINÁ:

Carga: 2,115,375 // Kilo: 16,923 // Arroba: 211,538

CÚCUTA:

Carga: 2,113,375 // Kilo: 16,907 // Arroba: 211,338

IBAGUÉ:

Carga: 2,114,625 // Kilo: 16,917 // Arroba: 211,463

MANIZALES:

Carga: 2,115,375 // Kilo:16,923 // Arroba: 211,538

MEDELLÍN:

Carga: 2,114,625 // Kilo: 16,917 // Arroba: 211,463

NEIVA:

Carga: 2,113,750 // Kilo: 16,910 // Arroba: 211,375

PAMPLONA:

Carga: 2,113,500 // Kilo: 16,908 // Arroba: 211,350

PASTO:

Carga: 2,113,500 // Kilo: 16,908 // Arroba: 211,350

PEREIRA:

Carga: 2,115,375 // Kilo: 16,923 // Arroba:211,538

POPAYÁN:

Carga: 2,115,625 // Kilo: 16,925 // Arroba: 211,563

SANTA MARTA:

Carga: 2,117,125 // Kilo: 16,937 // Arroba: 211,713

VALLEDUPAR:

Carga: 2,114,750 // Kilo: 16,918 // Arroba: 211,475

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