Colpensiones aumentará la pensión a quienes cumplan esta condición en 2026

Muchos trabajadores creen que una vez alcanzan el número mínimo de semanas exigidas para pensionarse, continuar cotizando deja de tener utilidad. Sin embargo, en el régimen administrado por Colpensiones ocurre exactamente lo contrario: seguir realizando aportes puede traducirse en una pensión más alta al momento de la jubilación.

La legislación colombiana contempla un mecanismo que premia a quienes permanecen más tiempo en el sistema, permitiendo que las semanas acumuladas por encima del requisito mínimo impacten favorablemente el cálculo de la prestación económica.

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Quiénes pueden acceder al incremento de la pensión

El beneficio aplica para los afiliados al Régimen de Prima Media que superen el número de semanas necesarias para obtener la pensión de vejez.

Durante 2026, los hombres deben acreditar 1.300 semanas de cotización para pensionarse. En el caso de las mujeres, el requisito se redujo a 1.250 semanas como parte de los cambios introducidos por la reforma pensional.

Cuando una persona continúa trabajando y aportando después de alcanzar ese mínimo, Colpensiones está obligada a considerar ese tiempo adicional dentro de la fórmula que determina el monto final de la mesada.

Cómo influyen las semanas extra en el cálculo pensional

El impacto de las semanas adicionales se refleja en la llamada tasa de reemplazo, que corresponde al porcentaje del ingreso utilizado para definir cuánto dinero recibirá mensualmente el pensionado.

La norma establece que por cada bloque de 50 semanas cotizadas por encima del requisito mínimo, el afiliado obtiene un incremento de 1,5 puntos porcentuales en dicha tasa.

En términos prácticos, esto significa que una persona que decida permanecer varios años más en el mercado laboral puede acceder a una pensión significativamente superior frente a alguien que se retire apenas cumple las condiciones exigidas por la ley.

Cuánto puede aumentar la pensión en Colpensiones

El incremento depende de la cantidad de semanas acumuladas después de alcanzar el mínimo requerido.

Por ejemplo, quien complete 50 semanas adicionales puede mejorar su porcentaje pensional en 1,5 puntos. Si acumula 100 semanas extra, el aumento será de 3 puntos porcentuales. En casos de 200 semanas adicionales, el incremento puede llegar a 6 puntos porcentuales.

Aunque el resultado final también depende del salario sobre el cual se realizaron los aportes, las semanas extra tienen un efecto directo sobre el valor de la prestación.

Existe un límite para el beneficio

A pesar de las ventajas que ofrecen los aportes adicionales, la ley establece un tope para el cálculo de la pensión.

Actualmente, el monto reconocido por Colpensiones no puede superar el 80 % del Ingreso Base de Liquidación (IBL), que corresponde al promedio salarial utilizado para determinar la mesada.

Por esa razón, las semanas adicionales no generan incrementos ilimitados, pero sí representan una oportunidad para mejorar considerablemente el ingreso durante la etapa de retiro.

Reforma pensional mantiene el incentivo para seguir cotizando

Uno de los cambios más relevantes introducidos por la reforma pensional es la reducción gradual de semanas exigidas para las mujeres, que en los próximos años continuará disminuyendo hasta llegar a 1.000 semanas.

Sin embargo, los expertos en seguridad social coinciden en que alcanzar el mínimo no significa que sea conveniente dejar de cotizar. Por el contrario, seguir acumulando semanas puede convertirse en una estrategia efectiva para obtener una pensión más favorable.