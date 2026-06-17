¿Le faltan semanas para pensionarse? Puede usar sus ahorros BEPS de Colpensiones para completarlas

Para pensionarse en Colombia, los requisitos varían según el régimen al que pertenezca, el público administrado por Colpensiones o el privado, administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ambos comparten la edad de jubilación: 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. El requisito de tiempo depende de la cantidad de semanas cotizadas.

Alcanzar la pensión es posible incluso para las personas que no lograron completar la totalidad de las semanas exigidas. Para ello, Colpensiones ofrece la opción de sumar semanas cotizadas gracias al Sistema de Equivalencias de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

A continuación le explicamos cómo funciona este mecanismo, quiénes pueden beneficiarse y cómo realizar el proceso paso a paso:

¿Qué es el Sistema de Equivalencias BEPS?

De acuerdo con Colpensiones, es una alternativa financiera para quienes no pudieron cotizar de forma continua. Aplica para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo y permite sumar las semanas que ya se tienen cotizadas en el Sistema General de Pensiones con los ahorros que ha realizado en el BEPS.

Vale aclarar que este no es un sistema pensional, ni sustituye los aportes para pensión, sino que es un mecanismo de ahorro voluntario y flexible que le permitirá a la población adulta contar con ingreso vitalicio de acuerdo con los ahorros.

La edad de pensión para acceder a la pensión bajo esta modalidad se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

¿Cómo convertir los ahorros de BEPS en semanas de cotización?

Ahora bien, la conversión a semanas de cotización se realiza mediante una fórmula que tiene en cuenta el incremento del salario mínimo y el tope del ahorro máximo anual permitido en BEPS.

Para este 2026, el valor aproximado de una semana es de $65.378 y este corresponde a 37,474 semanas equivalentes; más el subsidio del 20 % del Gobierno nacional, una persona puede completar hasta 44,969 semanas al año.

Para las personas afiliadas a Colpensiones, el ahorro en BEPS se aplica en su Historia Laboral en el mismo año que realizó el ahorro que se convirtió en semana BEPS. En cambio, para personas afiliadas a los fondos privados, permite completar 1.150 semanas. En este caso, el fondo presenta la solicitud ante el Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

¿Cómo vincularse al programa BEPS y empezar a ahorrar?

Presencial: En cualquiera de los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) distribuidos en todo el territorio nacional.

En cualquiera de los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) distribuidos en todo el territorio nacional. Virtual: Ingresando a la Zona Transaccional de la página web oficial: www.colpensiones.gov.co.

Una vez vinculado, puede realizar sus aportes y ahorros de forma fácil y segura en más de 40 mil puntos de recaudo autorizados a nivel nacional de las redes Su Red/Paga-Todo y SuperGIROS, disponibles en locales, droguerías, tiendas y supermercados cercanos a su hogar o lugar de trabajo.

La cuenta de BEPS es completamente gratuita y no genera cobros adicionales. Además, el Gobierno Nacional entrega un subsidio del 20 % sobre el capital ahorrado cada año. El beneficio del ahorro BEPS es de carácter vitalicio, con un seguro de vida, amparo exequial y cobertura para enfermedades graves. Los beneficiarios de este programa recibirán el pago del beneficio cada 2 meses y el monto siempre dependerá de la cantidad ahorrada.