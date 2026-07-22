Bogotanos podrían tener alivio tributario: proponen reducción de hasta del 50 % en intereses

Tras varias mesas de trabajo lideradas por el concejal Rolando González, presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, la Secretaría de Hacienda estudió la viabilidad de un nuevo alivio tributario y avanza en la estructuración de un proyecto de acuerdo que será presentado al cabildo durante las sesiones de agosto, con el propósito de facilitar la normalización de las obligaciones tributarias de miles de ciudadanos.

La iniciativa, promovida por González desde hace varios meses, contempla una reducción de hasta del 50 % en intereses y sanciones para los contribuyentes que se pongan al día con sus obligaciones, buscando aliviar la carga económica de los ciudadanos, recuperar cartera y fortalecer las finanzas de la ciudad.

Bogotá registra actualmente más de 1,2 millones de contribuyentes con obligaciones pendientes, que adeudan alrededor de $12,5 billones, razón por la cual esta medida representaría uno de los alivios tributarios

“Después de varias mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda logramos que esta propuesta fuera estudiada técnicamente. Hoy existe la voluntad de llevarla al Concejo de Bogotá para que miles de familias y empresarios tengan la oportunidad de ponerse al día con sus impuestos sin que los intereses sean un obstáculo”, afirmó el concejal Rolando González.

El cabildante recordó que el último alivio tributario benefició únicamente a contribuyentes afectados por la pandemia. La propuesta actual busca ampliar ese beneficio para que cualquier ciudadano con deudas tributarias pueda acceder a este mecanismo de normalización.