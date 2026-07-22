¿Qué pasa si no paga el impuesto vehicular 2026? Plazo vence este viernes 24 de julio

El impuesto vehicular de automotores es de carácter obligatorio y recae sobre la propiedad o posesión de los vehículos gravados que se encuentren matriculados en Bogotá. Dicho impuesto se efectúa anualmente y lo pagan los propietarios o dueños de los vehículos.

En las últimas horas, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) hizo un último llamado a los ciudadanos de 395 mil vehículos que están pendientes de realizar este aporte y que tienen hasta este viernes 24 de julio de 2026 para declarar y pagar el impuesto de sus respectivos automotores; de lo contrario, deberán estar sujetos a las sanciones que estén bajo la normatividad vigente.

A la fecha, el recaudo del impuesto de vehículos en 2026 llegó a 1,36 billones de pesos, una cifra que ronda el 80 % de la meta de este año vigente, estimada en 1,7 billones de pesos.

Conozca las tarifas del impuesto vehicular según su automotor

Anualmente, el Ministerio de Hacienda reajusta los valores absolutos del impuesto sobre vehículos automotores esto bajo el artículo 145 de la Ley 488 de 1998 y el Ministerio de Transporte, que establece los rangos de avalúos comerciales a los cuales se aplicará la tarifa correspondiente para así determinar el valor del impuesto.

Para este 2026, según lo estipulado en el Decreto 1457 del 29 de diciembre de 2025, la tarifa del impuesto de vehículos automotores tendrá 0,2 puntos porcentuales adicionales a partir de la vigencia 2023.

A continuación le presentamos las tarifas para este año vigente 2026.

Servicio público: no cuenta con rango de avalúo y presenta una tarifa del 0,7%.

no cuenta con rango de avalúo y presenta una tarifa del 0,7%. Eléctricos: no cuenta con rango de avalúo y presenta una tarifa del 1,2%.

no cuenta con rango de avalúo y presenta una tarifa del 1,2%. Vehículos particulares: cuenta con rango de avalúo de hasta $57.349.000 y presenta una tarifa del 1,7%.

cuenta con rango de avalúo de hasta $57.349.000 y presenta una tarifa del 1,7%. Todos los automóviles, camperos, camionetas, station wagon: cuentan con rango de avalúo de más de $57.349.000 y hasta $129.032.000, presentando una tarifa del 2,7%.

cuentan con rango de avalúo de más de $57.349.000 y hasta $129.032.000, presentando una tarifa del 2,7%. Vehículos de carga y de pasajeros: cuenta con rango de avalúo de más de $129.032.000 y presenta una tarifa del 3,7%.

Lea también: Ocho conductores manejando borrachos fueron encontrados por las autoridades de tránsito de Ibagué

¿Cómo se aplica el incentivo a los vehículos eléctricos e híbridos en el impuesto de vehículos automotores?

De acuerdo a lo establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, a partir del año gravable 2021 y hasta el 2030, se establecen en Bogotá los siguientes descuentos:

Los vehículos eléctricos nuevos que se matriculen en Bogotá tendrán derecho a un descuento del 60% del impuesto sobre Vehículos Automotores, por los cinco años siguientes a aquel en que sea matriculado el vehículo.

tendrán derecho a un descuento del 60% del impuesto sobre Vehículos Automotores, por los cinco años siguientes a aquel en que sea matriculado el vehículo. Los vehículos eléctricos de servicio público tipo taxi , nuevos, que se matriculen en Bogotá tendrán derecho a un descuento de 70% del impuesto, por los cinco años siguientes a aquel en que sea matriculado el vehículo.

, tendrán derecho a un descuento de 70% del impuesto, por los cinco años siguientes a aquel en que sea matriculado el vehículo. Los vehículos híbridos eléctricos nuevos que se matriculen en Bogotá tendrán derecho a un descuento del 40% del impuesto, por los cinco años siguientes a aquel en que sea matriculado el vehículo. Se excluyen de este beneficio los vehículos híbridos con gas.

que se matriculen en Bogotá tendrán derecho a un descuento del 40% del impuesto, por los cinco años siguientes a aquel en que sea matriculado el vehículo. Se excluyen de este beneficio los vehículos híbridos con gas. Los vehículos eléctricos de servicio público tipo taxi, ya matriculados en Bogotá, tendrán derecho a un descuento del 70% del impuesto, por cinco años, a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo 780 de 2020.

De acuerdo a la información establecida en lo anterior, le presentamos una nueva forma de pago que entró en vigor este 2026 y que podría ayudarlo en pagos futuros con esta obligación.

Impuesto vehicular 2026 - Foto Getty Images / aire images / aire images Ampliar Impuesto vehicular 2026 - Foto Getty Images / aire images / aire images Cerrar

Nueva alternativa para pagos del impuesto vehicular este 2026

Una de las alternativas para el pago del impuesto es a través del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC). Esta facilitó que 5.155 contribuyentes organizaran su pago y dividieran la obligación en dos cuotas sin intereses, siempre que presentaran la declaración inicial dentro del plazo establecido.

Para quienes se acogieron oportunamente al SPAC de vehículos, la segunda cuota vence el 4 de septiembre de 2026. Esto tras efectuar el pago de la primera cuota que venció el 3 de julio.

Sin embargo, para quienes no están dentro de este pago por cuotas, tienen como plazo hasta este viernes 24 de julio; de lo contrario, podrán tener sanciones y cobros extra que se los contaremos en la siguiente sección.

¿Qué sucede si no efectúa el pago antes del 24 de julio?

Después de esta fecha, desde el 25 de julio, la Secretaría de Hacienda informó que al valor del impuesto vehicular se le adicionará un interés por mora.

Dicho interés se agravará si el usuario no atiende a las notificaciones para que pague su saldo, de tal manera que si no se efectúa esta primera etapa, entrará el cobro coactivo, donde por medio de este mecanismo las entidades pertinentes podrán tomar acciones para recuperar el valor a pagar.

Le recomendamos efectuar el pago de sus vehículos registrados en Bogotá, esto para evitar llegar a posibles afectaciones adicionales en su economía más adelante.

Escuche EN VIVO Caracol Radio