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23 jul 2026 Actualizado 19:02

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Justicia

Entre enero y junio se han desplazado forzosamente más de 15.000 personas y confinado más de 64.000

Estas cifras las entrega la Defensoría del Pueblo y evidencia la afectación de derechos provocado por los grupos armados ilegales

Desplazados y confinados en Colombia

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Bogotá

Entre enero y junio de este 2026, en Colombia se registraron 83 eventos de desplazamiento forzado masivo afectando a 15.960 personas.

Durante este periodo, Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena concentraron la mayoría de los desplazamientos.

La Defensoría del Pueblo también reveló que en los seis primeros meses de este año se registraron 44 eventos de confinamiento restringieron la movilidad de 64.787 personas. Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca son los departamentos con mayores afectaciones por confinamiento.

Solamente en junio, la entidad documentó 12 eventos de desplazamiento, con 2.742 personas afectadas, y seis eventos de confinamiento que impactaron a 3.190 personas.

El informe también señala que la persistencia de estas dinámicas agrava la situación de vulnerabilidad de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Esta afectación de derechos humanos se deriva por cuenta de la disputa de los grupos armados ilegales por el control social y territorial en estas zonas del país que tienen corredores estratégicos para mover sus economías ilícitas.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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