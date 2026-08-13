Terremoto en Colombia: Procuraduría vigilará la entrega de ayudas a los más de 97.000 damnificados
El Ministerio Público adelanta un seguimiento exhaustivo a la atención de los sobrevivientes de la emergencia generada por el sismo en varias regiones del país.
Justicia
La Procuraduría General de la Nación incrementó las acciones de vigilancia preventiva sobre la atención y entrega de ayudas a los más de 97.515 damnificados por el terremoto que estremeció a Colombia.
Precisamente, el Ministerio Público adelanta un exhaustivo seguimiento a los Puestos de Mando Unificado (PMU) que fueron instalados para garantizar que las más de 40.000 familias afectadas reciban el apoyo necesario en medio de la tragedia.
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En ese sentido, se intensificaron las actuaciones de vigilancia preventiva al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dispuso que la Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, así como las Regionales y Provinciales de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, participen permanentemente en los distintos Puestos de Mando Unificado.
En estos espacios, se verifican las actuaciones de las autoridades competentes frente a las labores de rescate, la entrega de ayudas, la adecuación de albergues y la atención a las familias con personas heridas, fallecidas o desaparecidas.
“Nos hemos enfocado en alertar las necesidades de atención identificadas por la ciudadanía, con el fin de coadyuvar en este propósito superior que es apoyar a las víctimas en estos primeros días, que son neurálgicos para la crisis”, afirmó el delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial, Francisco Canossa Guerrero.
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De otro lado, la Procuraduría solicitó que se mantenga la atención de las demás emergencias que se presentan en el país, relacionadas con los incendios forestales y el seguimiento a la alerta naranja por el aumento en la actividad del volcán Puracé.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...