Terremoto en Colombia: Procuraduría vigilará la entrega de ayudas a los más de 97.000 damnificados

Civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó (Colombia). EFE / Jean Arriaga / Jean Arriaga

Justicia

La Procuraduría General de la Nación incrementó las acciones de vigilancia preventiva sobre la atención y entrega de ayudas a los más de 97.515 damnificados por el terremoto que estremeció a Colombia.

Precisamente, el Ministerio Público adelanta un exhaustivo seguimiento a los Puestos de Mando Unificado (PMU) que fueron instalados para garantizar que las más de 40.000 familias afectadas reciban el apoyo necesario en medio de la tragedia.

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En ese sentido, se intensificaron las actuaciones de vigilancia preventiva al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dispuso que la Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, así como las Regionales y Provinciales de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, participen permanentemente en los distintos Puestos de Mando Unificado.

En estos espacios, se verifican las actuaciones de las autoridades competentes frente a las labores de rescate, la entrega de ayudas, la adecuación de albergues y la atención a las familias con personas heridas, fallecidas o desaparecidas.

“Nos hemos enfocado en alertar las necesidades de atención identificadas por la ciudadanía, con el fin de coadyuvar en este propósito superior que es apoyar a las víctimas en estos primeros días, que son neurálgicos para la crisis”, afirmó el delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial, Francisco Canossa Guerrero.

Imágenes de Pereira, La carbonera, El Cairo y Cartago tras el terremoto de 7,4. Foto: @rico_nicolas_ Ampliar Imágenes de Pereira, La carbonera, El Cairo y Cartago tras el terremoto de 7,4. Foto: @rico_nicolas_ Cerrar

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De otro lado, la Procuraduría solicitó que se mantenga la atención de las demás emergencias que se presentan en el país, relacionadas con los incendios forestales y el seguimiento a la alerta naranja por el aumento en la actividad del volcán Puracé.