Terremoto en Colombia: Medicina Legal identificó a 228 cadáveres
Entre las víctimas 13 corresponden a menores de edad.
Justicia
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que, tras la emergencia generada por el terremoto que sacudió a Colombia, han sido identificadas 228 víctimas mortales, entre ellas, 13 menores de edad.
En el reporte número siete, la autoridad forense señaló que ha recibido 250 cuerpos y que avanza en el proceso de identificación de las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que estremeció al país y que dejó afectaciones en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
Precisamente, hasta el momento, 194 cuerpos han sido entregados a sus familiares.
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Entre tanto, Medicina Legal adelanta la revisión de los casos correspondientes a menores de edad, con el propósito de garantizar que el proceso de identificación y posterior entrega de los cuerpos se adelante de manera adecuada.
Estas son las identidades de las víctimas del terremoto:
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...