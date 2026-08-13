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13 ago 2026 Actualizado 22:33

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Justicia

Terremoto en Colombia: Medicina Legal identificó a 228 cadáveres

Entre las víctimas 13 corresponden a menores de edad.

Pereira tras terremoto de magnitud 7.4. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Pereira tras terremoto de magnitud 7.4. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Pereira tras terremoto de magnitud 7.4. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que, tras la emergencia generada por el terremoto que sacudió a Colombia, han sido identificadas 228 víctimas mortales, entre ellas, 13 menores de edad.

En el reporte número siete, la autoridad forense señaló que ha recibido 250 cuerpos y que avanza en el proceso de identificación de las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que estremeció al país y que dejó afectaciones en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Imagenes que deja el terremoto de 7,4 en Pereira. Foto: Caracol Radio

Imagenes que deja el terremoto de 7,4 en Pereira. Foto: Caracol Radio

Imagenes que deja el terremoto de 7,4 en Pereira. Foto: Caracol Radio

Imagenes que deja el terremoto de 7,4 en Pereira. Foto: Caracol Radio

Precisamente, hasta el momento, 194 cuerpos han sido entregados a sus familiares.

Lea además: Terremoto en Colombia: Medicina Legal ya identificó a 205 víctimas, entre ellas 12 menores

Entre tanto, Medicina Legal adelanta la revisión de los casos correspondientes a menores de edad, con el propósito de garantizar que el proceso de identificación y posterior entrega de los cuerpos se adelante de manera adecuada.

Estas son las identidades de las víctimas del terremoto:

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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