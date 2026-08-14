Terremoto en Colombia: prorrogan hasta septiembre la suspensión de los términos judiciales

Justicia

El Consejo Superior de la Judicatura prorrogó hasta el 11 de septiembre la suspensión de términos judiciales y administrativos en Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, así como en Puerto Boyacá (Boyacá) y Puerto Salgar (Cundinamarca).

Además, activó una red de despachos itinerantes para atender tutelas y hábeas corpus en las zonas afectadas por el terremoto.

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“Suspender, entre el 12 de agosto y el 11 de septiembre de 2026 (ambas fechas inclusive), el reparto de acciones de tutela, solicitudes de hábeas corpus y solicitudes de audiencias de control de garantías con personas privadas de la libertad a los despachos judiciales permanentes ubicados en los municipios afectados”, señaló el Consejo Superior de la Judicatura mediante un comunicado.

En ese sentido, se suspendieron los términos en los siete departamentos más afectados por el sismo y se activó una red itinerante de dependencias en Arauca, Pasto y Barranquilla, con el fin de garantizar el apoyo a los funcionarios judiciales afectados.

“Transformar temporalmente despachos judiciales de diferentes distritos del país en despachos de apoyo itinerante, con competencia territorial adicional para atender los asuntos provenientes de las zonas afectadas por la emergencia. Estos despachos tendrán competencia temporal para conocer acciones de tutela, hábeas corpus, solicitudes de control de garantías con personas privadas de la libertad y actos urgentes”, señaló la Rama Judicial.

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Igualmente, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó “redistribuir a despachos de apoyo itinerante las acciones de tutela, hábeas corpus, solicitudes de audiencias de control de garantías con personas privadas de la libertad o de actos urgentes, recibidas entre el cinco (5) y el doce (12) de agosto de 2026 (ambas fechas inclusive), que no fueron atendidas por los despachos judiciales de los distritos afectados por el terremoto”.

Apoyo psicosocial a funcionarios afectados tras el terremoto

La Corporación ordenó priorizar a los servidores judiciales que resultaron afectados por el sismo ocurrido el pasado lunes 10 de agosto en el país, por lo que se dispusieron medidas de apoyo psicosocial para afrontar la situación.

“Se brindará acompañamiento psicosocial especializado y apoyo para la protección de la salud mental, atendiendo las circunstancias particulares de cada servidora y servidor judicial, tanto en sus viviendas y entornos familiares como en sus lugares de trabajo y demás situaciones asociadas a la emergencia”, se lee en el comunicado.