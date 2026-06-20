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20 jun 2026 Actualizado 18:15

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Justicia

Cerca de 18.000 personas afectadas por desplazamientos y confinamientos durante mayo en Colombia

2.799 personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de 15 eventos de desplazamiento forzado masivo y otras 15.045 quedaron confinadas

Imagen de referencia de confinamientos y desplazamientos en Colombia (Foto: Caracol Radio / Getty )

Imagen de referencia de confinamientos y desplazamientos en Colombia (Foto: Caracol Radio / Getty )

Imagen de referencia de confinamientos y desplazamientos en Colombia (Foto: Caracol Radio / Getty )
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Bogotá

De acuerdo con el boletín de movilidad humana de la Defensoría del Pueblo, durante mayo de este 2026, 2.799 personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de 15 eventos de desplazamiento forzado masivo y otras 15.045 quedaron confinadas en tres episodios.

De las cerca de 2.800 personas desplazadas durante el mes de mayo, casi la mitad estaba en El Tarra y Tibú, Norte de Santander.

Desplazamiento forzado en el mes de mayo de 2026 en Colombia

Desplazamiento forzado en el mes de mayo de 2026 en Colombia

Desplazamiento forzado en el mes de mayo de 2026 en Colombia

Desplazamiento forzado en el mes de mayo de 2026 en Colombia

Los eventos de confinamiento se concentraron en Caquetá y Putumayo, y los desplazamientos se registraron en Antioquia, Bolívar, Cauca, Guainía, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Estos datos reflejan una realidad persistente: El confinamiento se posiciona como el mecanismo más usado por los grupos armados ilegales para ejercer el control territorial.

Según la Defensoría del Pueblo mientras se apoderan de los corredores estratégicos y las economías ilegales, las comunidades quedan encerradas, con serias dificultades para acceder a alimentos, servicios de salud, educación y otros derechos esenciales.

Confinamiento en Colombia en el mes de mayo de 2026

Confinamiento en Colombia en el mes de mayo de 2026

Confinamiento en Colombia en el mes de mayo de 2026

Confinamiento en Colombia en el mes de mayo de 2026

Entre enero y mayo de este 2026 en Colombia se han registrado 63 eventos de desplazamiento forzado masivo afectando a 12.071 personas, mientras que 61.104 personas se vieron obligadas a confinarse.

Las consecuencias del desplazamiento y el confinamiento continúan impactando en mayor medida a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Afectación en Colombia por desplazamientos y confinamientos

Afectación en Colombia por desplazamientos y confinamientos

Afectación en Colombia por desplazamientos y confinamientos

Afectación en Colombia por desplazamientos y confinamientos

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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