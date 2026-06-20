Cerca de 18.000 personas afectadas por desplazamientos y confinamientos durante mayo en Colombia
2.799 personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de 15 eventos de desplazamiento forzado masivo y otras 15.045 quedaron confinadas
Bogotá
De acuerdo con el boletín de movilidad humana de la Defensoría del Pueblo, durante mayo de este 2026, 2.799 personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de 15 eventos de desplazamiento forzado masivo y otras 15.045 quedaron confinadas en tres episodios.
De las cerca de 2.800 personas desplazadas durante el mes de mayo, casi la mitad estaba en El Tarra y Tibú, Norte de Santander.
Los eventos de confinamiento se concentraron en Caquetá y Putumayo, y los desplazamientos se registraron en Antioquia, Bolívar, Cauca, Guainía, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.
Estos datos reflejan una realidad persistente: El confinamiento se posiciona como el mecanismo más usado por los grupos armados ilegales para ejercer el control territorial.
Según la Defensoría del Pueblo mientras se apoderan de los corredores estratégicos y las economías ilegales, las comunidades quedan encerradas, con serias dificultades para acceder a alimentos, servicios de salud, educación y otros derechos esenciales.
Entre enero y mayo de este 2026 en Colombia se han registrado 63 eventos de desplazamiento forzado masivo afectando a 12.071 personas, mientras que 61.104 personas se vieron obligadas a confinarse.
Las consecuencias del desplazamiento y el confinamiento continúan impactando en mayor medida a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Cristina Navarro
Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...