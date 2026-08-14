Terremoto en Colombia: aumenta a 246 la cifra de víctimas identificadas por Medicina Legal

Justicia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que aumentó la cifra de víctimas identificadas tras el terremoto de magnitud 7,4 que estremeció a Colombia: van 246, de las cuales 17 corresponden a menores de edad.

Hasta el momento, 222 cuerpos ya han sido entregados a sus familiares.

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También se conoció que Medicina Legal ha recibido 260 cadáveres provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Entre tanto, la autoridad forense adelanta la revisión de los casos correspondientes a menores de edad, con el propósito de garantizar que el proceso de identificación y posterior entrega de los cuerpos se adelante de manera adecuada.

Estas son las identidades de las víctimas del terremoto: