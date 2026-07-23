Fiscalía inició investigaciones para esclarecer crimen de María Camila Potosí

Luego de conocerse la desaparición y posterior muerte de una mujer de 21 años en estado de embarazo en Cali, la Fiscalía General de la Nación anunció que se inició la investigación por el delito de homicidio, y se desplegaron todas las actividades de actos urgentes, así como la respectiva recolección de información y elementos materiales probatorios.

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Actualmente, se encuentran en curso diferentes actividades de policía judicial, como verificación de cámaras de seguridad, interrogatorios y allanamientos, para avanzar en la individualización de los presuntos responsables.

Desde el momento en que se reportó la desaparición y posterior muerte de una mujer de 21 años en estado de embarazo en Cali (Valle del Cauca), la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y la Alerta Rosa para dar con su paradero.

Según la entidad, en la seccional Cali se encuentran en curso diferentes actividades de policía judicial como verificación de cámaras de seguridad, interrogatorios y allanamientos para avanzar en la individualización de los presuntos responsables.

Finalmente, el ente acusador anunció que se encuentra a la espera del dictamen de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal.