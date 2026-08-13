Fue injusto que no pusieran a Benedetti en el gabinete, es una fiera: Eva Ferrer

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Eva Ferrer, ex amiga de Verónica Alcocer, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre el papel de Armando Benedetti en el Gobierno de Gustavo Petro y aseguró que el exministro del Interior fue injustamente relegado al comienzo del proyecto político.

La asesora y ex amiga de la exprimera dama Verónica Alcocer aseguró que Benedetti fue tratado de manera injusta durante la etapa inicial del Gobierno de Gustavo Petro, pese a que posteriormente ocupó cargos como embajador en Venezuela, representante ante la FAO y ministro del Interior.

Ferrer se refirió específicamente a la decisión de no nombrar a Benedetti como jefe de gabinete al comienzo del Gobierno. En su lugar, el cargo terminó en manos de Laura Sarabia, quien para entonces había sido subsecretaria y hacía parte del círculo cercano al entonces presidente electo.

“Para mí, que Armando no lo pusieran como jefe de gabinete de inicio fue injusto”, afirmó Ferrer, quien consideró que Benedetti había tenido un papel importante durante la precampaña y esperaba tener mayor protagonismo en la administración.

De acuerdo con su relato, Benedetti incluso le manifestó en una conversación privada su preocupación por el rumbo que estaba tomando el Gobierno. “Él me llamó un día y me avisó, me dice: ‘Eva, esto no irá bien, esto irá mal’”, contó.

Ferrer aseguró que, para ese momento, ella ya había perdido capacidad de influencia dentro del entorno presidencial.

“Yo he perdido el poder de influencia. Yo en eso soy muy transparente: si puedo ayudar, ayudo; si no puedo ayudar, te digo que no puedo ayudarte”, sostuvo.

La ex amiga de Verónica Alcocer también atribuyó a Benedetti parte del repunte de la imagen del Gobierno cuando posteriormente ingresó a la Casa de Nariño. Según su lectura, hubo un cambio entre el momento en que Alcocer dejó de tener protagonismo en la gestión política y la llegada de Benedetti.

“Sale Verónica de la ecuación y entra Armando Benedetti”, afirmó.

“Armando es una fiera”

Al ser preguntada por las razones que llevaron a Benedetti a recuperar protagonismo dentro del Gobierno y terminar ocupando posiciones de alto nivel, Ferrer fue contundente: “Porque sabe trabajar”.

Para ella, el ascenso político de Benedetti no se explica únicamente por sus relaciones personales o cercanía con el poder, sino por su capacidad para manejar los asuntos políticos y administrativos.

“Es de saber trabajar, dar la cara y sacar los temas, y saber qué temas tienes que subir a la agenda y qué temas tienes que bajar(…) es una fiera”.

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