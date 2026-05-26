La Defensoría emite alerta temprana para Balboa, Cauca, por consolidación de grupos armados

Bogotá

La Defensoría del Pueblo emite una alerta temprana para Balboa, Cauca, debido a los riesgos para la población civil, generados por la consolidación de los grupos armados que delinquen en el sur de este departamento y el norte de Nariño y que han consolidado unos corredores estratégicos para mover sus economías ilícitas.

Los menores de edad, mujeres, firmanes de paz, docentes, servidoras y servidores públicos, el personero municipal, entre otros, son los grupos poblaciones que deben ser protegidos con urgencia, según lo identificado por esta entidad. El riesgo es para más de 22 mil personas.

El escenario de riesgo se debe principalmente a la presencia sostenida del Frente Carlos Patiño de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y la posible incursión con fines de confrontación de la Columna Móvil Fredy Ortiz de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

No se descarta que estas dinámicas se exacerben tras la ruptura de pactos de no agresión y la reciente emisión de panfletos de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, que desde marzo prohíbe el ingreso de organismos humanitarios y de verificación al territorio.

Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

Esta entidad emitió 16 recomendaciones prioritarias en las que el Estado colombiano debe de manera urgente fortalecer el control en corredores y activar los sistemas antidrones. También se debe blindar a la población en riesgo como los menores de edad que pueden ser reclutados y avanzar en una acción humanitaria para la adecuación de albergues y acceso a la justicia para investigar los patrones de violencia sistemática.

El municipio de Balboa, Cauca, es un punto central y de paso obligado para la movilidad hacia el municipio de Argelia y zonas del Pacífico, lo que lo convierte en un objetivo para el control de rentas ilícitas provenientes de la minería de oro y el tráfico de coca.