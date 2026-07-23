Cuándo será la próxima audiencia de Nicolás Maduro: Delitos por los que es acusado en Estados Unidos

Nicolás Maduro y Cilia Flores son escoltados por agentes de la DEA en un helipuerto de Manhattan, Nueva York. FOTO: XNY/Star Max/GC Images / XNY/Star Max

Durante la audiencia procesal contra el expresidente Venezuela, Nicolás Maduro, Alvin K. Hellerstein, juez encargado, fijó la ruta para el desarrollo del caso contra Nicolás Maduro con el inicio del juicio el 1 de julio del 2027.

Barry Pollack, abogado de Maduro, intentó frenar el proceso, pidiendo el reconocimiento de inmunidad de los acusados (el expresidente y su esposa Cilia Flores) por haber sido jefe de Estado y primera dama.

Con este argumento, el equipo del expresidente planteó que las mociones se dividan en dos bloques, el primer bloque que discutirá si los acusados tienen inmunidad o no. El segundo bloque ocurre si el juez dice que no tienen inmunidad, entonces la Fiscalía procederá a presentar las pruebas.

Hellerstein dio plazo a la Fiscalía hasta el 15 de noviembre del 2026 para reunir todas las pruebas confidenciales y fijó la moción oral para la defensa dos días más tarde, el 17 de noviembre del 2026, fecha crucial donde se alegará la inmunidad del exmandatario.

Las dos partes aceptaron la fecha tentativa. Sin embargo, la defensa argumentó la posibilidad de pedir una prórroga.

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¿De qué delitos es acusado Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, al igual que cargos por posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

La primera dama Cilia Flores es acusada por delitos relacionados con la importación de drogas, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

El 3 de enero, comandos estadounidenses se infiltraron en Venezuela en la madrugada y sacaron a Nicolás Maduro y a Flores de su residencia en Caracas. La operación relámpago combinó fuerzas aéreas, navales y terrestres, poniendo fin al mandato de Maduro, quien estuvo en el poder por 13 años.

Prensa internacional sobre la captura de Nicolás MAduro. Cortesía:Matt Cardy / Colaborador/ GettyImages / Matt Cardy Ampliar Prensa internacional sobre la captura de Nicolás MAduro. Cortesía:Matt Cardy / Colaborador/ GettyImages / Matt Cardy Cerrar

El 5 de enero de 2026, Maduro y Florez negaron los cargos y se declararon No culpables.

Cinco jóvenes asesinados, otro proceso contra Maduro

Nicolás Maduro también está enfrentando otro proceso civil en un tribunal federal en Brooklyn, luego de que familiares de cinco jóvenes asesinados en Venezuela lo acusaran de dar la orden para ejecuciones extrajudiciales, como parte de un patrón más amplio de violencia estatal.

La demanda se presentó el 30 de junio del 2026, afirmando que Maduro hizo que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAE), grupo elite de seguridad, ejecutara a los jóvenes entre el 2017 y el 2020.

La demanda sostiene que estas víctimas hacen parte de los miles de personas asesinadas bajo el régimen de Maduro, por unidades entre las que se incluye a la FAE, las cuales fueron disueltas en 2021 luego de múltiples denuncias de abusos, incluyendo denuncias por parte de las Naciones Unidas.

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