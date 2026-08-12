Congreso propone donación voluntaria de un día de salario para víctimas del terremoto
La iniciativa busca canalizar aportes de los congresistas hacia las familias afectadas por la emergencia
El Congreso de la República formalizó una proposición para que los congresistas realicen voluntariamente una donación de un día de salario o el aporte que consideren, con el propósito de apoyar a las familias afectadas por el terremoto.
La iniciativa fue liderada por el presidente del Senado, Honorio Enriquez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil.
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“Invitamos a los congresistas a donar voluntariamente un día de salario o el aporte que consideren”, señala la propuesta.
Los recursos serían destinados a la Cruz Roja Colombiana o a una entidad similar encargada de administrar los aportes.
Los congresistas podrán informar su contribución ante las áreas administrativas del Senado o la Cámara de Representantes.
“Colombia nos necesita unidos”, es el llamado realizado desde el Congreso ante la emergencia.