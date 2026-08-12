Congreso propone donación voluntaria de un día de salario para víctimas del terremoto

Congreso de la República de Colombia. | Foto: Getty Images / Long Visual Press

El Congreso de la República formalizó una proposición para que los congresistas realicen voluntariamente una donación de un día de salario o el aporte que consideren, con el propósito de apoyar a las familias afectadas por el terremoto.

La iniciativa fue liderada por el presidente del Senado, Honorio Enriquez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil.

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“Invitamos a los congresistas a donar voluntariamente un día de salario o el aporte que consideren”, señala la propuesta.

Los recursos serían destinados a la Cruz Roja Colombiana o a una entidad similar encargada de administrar los aportes.

Los congresistas podrán informar su contribución ante las áreas administrativas del Senado o la Cámara de Representantes.

“Colombia nos necesita unidos”, es el llamado realizado desde el Congreso ante la emergencia.