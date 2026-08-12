Juntos desentrañaremos la corrupción del Estado: ministro Lara ante elección del nuevo contralor

Comienzan las reacciones a la votación en el Congreso, que con 95 votos a favor y 174 en la Cámara de Representante, dejó a Jorge Laverde como el nuevo contralor General de la República.

La primera reacción desde el Gobierno Nacional, fue la del ministro del Interior, Rodrigo Lara quien aseguró que su elección, es el resultado autónomo y soberano del Congreso.

Señaló que poco a poco se va consolidando un nítido esquema gobierno - oposición, que muestra una claridad ideológica al debate público que se va a enfrentar el Congreso en el cuatrienio.

El ministro Rodrigo Lara anunció también que una vez surtidas las etapas preliminares en el Congreso de la República, presentará nuevas reglas y principios de transparencia en lo que tiene que ver con el relacionamiento entre el ejecutivo y el legislativo del país.

Relación Legislativo-Ejecutivo

Tras la elección del nuevo contralor, el ministro Lara reiteró en que espera que lleve una buena relación con el Gobierno Nacional.

“Del nuevo Contralor esperamos colaboración armónica con el Gobierno Nacional y su concurso para que juntos desentrañemos la corrupción enquistada en sectores del Estado”, dijo.