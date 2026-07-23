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¿Centro Democrático le deja extrema derecha a Abelardo de la Espriella? Esto dijo Andrés Forero

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, conversó con Sin Anestesia de La Luciérnaga acerca del inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella y su polémico apoyo a Alfredo Deluque, en contravía de la aspiración de Honorio Enríquez para la Presidencia del Senado, una decisión que calificó como “torpe”. ¿Abren la puerta para que el espectro político de la extrema derecha quede en manos del gobierno entrante?

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“En esta legislatura que acaba de terminar hubo proyectos de ley que terminamos apoyando, entonces no pienso que sea ejercicio de pragmatismo. No estuvimos votando por un candidato del Pacto Histórico, votamos por uno nuestro”, afirmó.

Aclaró que en la elección de Enríquez como presidente del Senado, en la que se unieron las bancadas del Pacto Histórico y Centro Democrático, también hubo votos como el de Jota Pe Hernández y 11 senadores más.

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“El Pacto decidió votar por nuestro candidato y a nosotros nos pareció que teníamos el derecho, por la tradición en el Congreso, de poner el presidente del Senado”, dijo.

Así las cosas, mencionó que le pareció “torpe” la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella el haber “desestimado” la bancada del Centro Democrático y buscar mayorías “con partidos que hicieron parte de la coalición del Gobierno Petro”.

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“Nosotros anunciamos que seríamos bancada de gobierno sin tener conversación con De la Espriella”, indicó.

¿Qué votarán y qué no como partido de Gobierno?

Aclaró que la decisión del Centro Democrático de ser partido de gobierno “no es un chuque en blanco” para aprobar proyectos de De la Espriella.

Escuche el fragmento de la entrevista aquí: