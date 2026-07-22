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Se le ha puesto mucha novela a eso; era válido: Enrique Gómez por apoyo de De la Espriella a Deluque

Este miércoles, 22 de julio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el senador Enrique Gómez Martínez, sobre la conformación de las mesas directivas de Cámara y Senado. Allí, se refirió al apoyo que le dio el presidente electo, Abelardo de la Espriella, a Alfredo Deluque.

Cabe recordar que De la Espriella reveló que quería que Enrique Gómez, de Salvación Nacional, fuera el presidente del Senado, pero le dio el guiño a Alfredo Deluque por “un principio de equilibrio institucional”.

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Escuche la entrevista completa a continuación:

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