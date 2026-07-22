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22 jul 2026 Actualizado 14:01

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Se le ha puesto mucha novela a eso; era válido: Enrique Gómez por apoyo de De la Espriella a Deluque

El presidente electo Abelardo de la Espriella reveló que quería que Enrique Gómez, de Salvación Nacional, fuera el presidente del Senado, pero le dio el guiño a Alfredo Deluque por “un principio de equilibrio institucional”.

Se le ha puesto mucha novela a eso; era válido: Enrique Gómez por apoyo de De la Espriella a Deluque

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Este miércoles, 22 de julio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el senador Enrique Gómez Martínez, sobre la conformación de las mesas directivas de Cámara y Senado. Allí, se refirió al apoyo que le dio el presidente electo, Abelardo de la Espriella, a Alfredo Deluque.

Cabe recordar que De la Espriella reveló que quería que Enrique Gómez, de Salvación Nacional, fuera el presidente del Senado, pero le dio el guiño a Alfredo Deluque por “un principio de equilibrio institucional”.

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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