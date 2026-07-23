Organizaciones a favor de la niñez le piden al Congreso que la infancia sea una prioridad.

Bogotá

Tras unos días de incertidumbre y debate político, el nuevo Congreso inició funciones el pasado 20 de julio, integrado por los senadores y representantes electos en las pasadas elecciones legislativas en marzo del presente año.

Ese mismo día, 20 de julio, la Alianza por la Niñez Colombiana, una red de organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, emitió una carta abierta al Congreso en la que hace un llamado a priorizar la protección integral de la niñez en su agenda legislativa y de control político.

La Alianza por la Niñez Colombiana está conformada desde el año 2002 y se ocupa, junto a un equipo que vincula actores con los mayores conocimientos, del trabajo directo con la niñez y la adolescencia.

Llega a más de 2.048.418 niñas, niños y adolescentes alrededor de todo el territorio nacional, obrando así a favor de su protección y haciendo un esfuerzo por monitorear la relevancia e incidencia de la infancia en diferentes ámbitos a nivel nacional y territorial.

Save The Children, la Fundación Misión Internacional de Justicia y la Corporación Infancia y Desarrollo son tan solo algunos de los miembros que conforman la Alianza por la Niñez Colombiana, y recuerdan que lamentablemente, la niñez sigue siendo uno de los grupos poblacionales más vulnerables y afectados en el país.

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En la carta que publican dirigida al nuevo Congreso de la República recuerdan el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, en el cual se establece la prevalencia de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos de los demás. También el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en suma, el principio del interés superior de la niñez, desarrollado en el ordenamiento jurídico colombiano.

Lo anterior implica que la protección de la niñez debe ser garantizada a través de políticas públicas que permitan materializar este principio en las diferentes instancias institucionales, sociales y culturales alrededor de todo el territorio nacional.

En la carta le recuerdan al Congreso el deber de conformar la Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, creada con la Ley 2498 de 2005. Esto debe hacerse dentro de los quince días siguientes al inicio de cada legislatura ordinaria de acuerdo a los criterios allí establecidos.

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Lo anterior no solo es una obligación legal y vigente, es una herramienta institucional creada con la intención de asegurar, fortalecer y promover la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Así las cosas, la carta recuerda que la niñez y adolescencia colombiana necesita instituciones comprometidas con ella a través de políticas públicas y programas con recursos.

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La niñez colombiana necesita “un Congreso dispuesto a ejercer control político sobre las obligaciones del Estado frente a sus derechos”.

¿Qué asuntos importantes debe priorizar el Congreso según la carta?

Convertir en Ley de la República la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento Familiar

Implementar la política de infancia y adolescencia complementando su financiamiento (hoy solo alcanza el 68% de lo requerido al 2030).

Hacer seguimiento al cumplimiento de leyes ya aprobadas contra las violencias hacia la niñez. (Eliminación del matrimonio infantil, prevención del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado, prevención del castigo físico, entre otras.)

Hacer seguimiento a la ley reciente que elimina la mutilación genital femenina y a la reforma de la ley contra la trata de personas (pendientes de sanción presidencial).

Conozca aquí todos los puntos importantes citados en la carta:

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