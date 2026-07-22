Túnel del Toyo: ¿Quién es responsable del retraso en las obras? Invías y Gobernación responden
En Caracol Radio debatieron el secretario de Infraestructura de Antioquia y el director de Invías sobre la situación en la que se encuentra el proyecto.
Túnel del Toyo: ¿Quién es responsable del retraso en las obras? Invías y Gobernación responden
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...