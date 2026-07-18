Invías desmiente atrasos en Túnel del Toyo y atribuye demora a obras civiles inconclusas

Antioquia

El Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte rechazaron las observaciones de la Contraloría General de la República sobre una supuesta parálisis en el contrato de equipos electromecánicos del Túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverri, y aseguraron que los trabajos avanzan conforme a lo pactado.

Según la entidad, la instalación de los sistemas de ventilación, iluminación, energía, comunicaciones, contra incendios e ITS solo podrá comenzar una vez las obras civiles estén terminadas, certificadas y entregadas oficialmente, por estrictos criterios técnicos y de seguridad. “Es incorrecto afirmar que el proyecto no ha entrado en funcionamiento por la ausencia de los equipos electromecánicos”, señaló Invías en su respuesta.

La entidad explicó que instalar estos equipos en un entorno de obra civil activa comprometería su calibración, las garantías de fábrica y representaría un riesgo real de detrimento patrimonial, por lo que descartó cualquier “materialización de riesgo” en los términos planteados por el organismo de control.

A las dificultades técnicas se suma el componente financiero. Invías indicó que aún están pendientes por ingresar más de 1,69 billones de pesos correspondientes a aportes de la Gobernación de Antioquia y del Distrito de Medellín, vigencias futuras y otros recursos.

En la actualidad, el Tramo 1 del proyecto registra un 100 % de ejecución física, pero aún debe completar los procesos de certificación y entrega formal. Por su parte, el Tramo 2 presenta un avance cercano al 80 %, con actividades pendientes de alto impacto como la excavación del Túnel 10, la construcción de los puentes 11, 12 y 13 sobre el río Tonusco mediante voladizos sucesivos, y cerca de dos kilómetros de obras en bosque nativo que requieren vías de acceso industriales previas. Los análisis técnicos proyectan que estas obras civiles se extenderán más allá de abril de 2027.