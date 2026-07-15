Invías comienza recuperación de tramos en la vía La Soberanía

Norte de Santander

El Instituto Nacional de Vías Invias, informó que inició la recuperación de los tramos viales entre Norte de Santander y Arauca que resultaron afectados después de las fuertes lluvias que cayeron al sur de la región.

Las primeras acciones de la entidad gubernamental han estado enmarcadas en visitas técnicas para determinar el nivel de afectación en esa arteria vial.

Por esta situación se han trazado labores en la ruta La Lejía-Saravena debido a la pérdida de banca en cuatro pasos donde el contratista inició labores con maquinaria amarilla.

Así mismo empezó el retiro del puente metálico sobre el sector de Caño Negro, donde se trabaja para recuperar la movilidad, luego del colapso de esa infraestructura.

Invías advirtió que continua las labores con celeridad para habilitar el paso entre los dos departamentos lo más pronto posible, teniendo en cuenta el impacto económico que ha generado la incomunicación vial.