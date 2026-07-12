Antioquia invierte más de $70.000 millones para fortalecer la infraestructura hospitalaria

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia informó que desde 2024 ha invertido 70.456 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de 49 hospitales públicos de las nueve subregiones del departamento, con el propósito de ampliar la capacidad de atención y mejorar la prestación de los servicios de salud.

Los recursos benefician a 41 hospitales de primer nivel, siete de segundo nivel y uno de tercer nivel, mediante proyectos de construcción, reposición, adecuación, mantenimiento y estudios técnicos para futuras intervenciones.

Según la Secretaría de Salud e Inclusión Social, las inversiones buscan que los hospitales incrementen su capacidad resolutiva para que los pacientes puedan acceder a una mayor cantidad de servicios en sus municipios, reduciendo la necesidad de remisiones hacia otras localidades.

Del total de los recursos, 19.321 millones de pesos se destinan a obras de construcción y reposición de infraestructura en los hospitales de Cocorná, El Bagre, Nechí, San Francisco, Sonsón, Betulia y el Hospital Departamental Marco Fidel Suárez.

Además, la administración departamental invierte 32.472 millones de pesos en adecuaciones de 29 hospitales públicos, 10.193 millones en el mantenimiento de la infraestructura física de seis hospitales y 8.468 millones en estudios de vulnerabilidad sísmica y diseños para 28 instituciones hospitalarias.

La Gobernación señaló que estas intervenciones buscan fortalecer la capacidad instalada de la red pública y acercar la atención en salud a los territorios, especialmente en los municipios donde los hospitales de primer nivel representan el principal punto de acceso al sistema para la población.