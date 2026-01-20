PAE inicia operación con inversión de $240 mil millones y cobertura para más de 316 mil estudiantes

Antioquia

Con el inicio del calendario escolar en los 116 municipios no certificados de Antioquia (entre ellos Guatapé, Jardín, Santa Fe de Antioquia y San Pedro de los Milagros), comenzó la operación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, uno de los principales componentes de apoyo a la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo oficial.

El PAE es un programa de ejecución territorial, en el que los municipios adelantan los procesos administrativos y contractuales, mientras que la Gobernación de Antioquia garantiza los recursos y brinda acompañamiento técnico, jurídico y financiero.

Para el año 2026, la inversión destinada al programa supera los 240 mil millones de pesos y permitirá atender a más de 316 mil estudiantes en el departamento.

La secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina Londoño, indicó que los convenios interadministrativos con los municipios se firmaron desde noviembre de 2025 y que ayer, 19 de enero, se realizó seguimiento al avance del programa en cada territorio.

“Desde la Gobernación de Antioquia, con una inversión de 240 mil millones de pesos, hoy garantizamos cobertura para cerca de 140 días de alimentación escolar y esperamos completar los 180 días del calendario académico”, afirmó la funcionaria.

Ospina también explicó que el departamento cubre cerca de 5.500 manipuladoras de alimentos con todas sus prestaciones sociales y que, como es habitual en la operación anual del PAE, la cobertura se consolida de manera progresiva conforme avanzan los procesos contractuales en los municipios.