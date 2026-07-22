“Daniel Ortega es el verdugo de la democracia en Nicaragua”: analista Juan Sebastián Chamorro
El economista y político Juan Sebastián Chamorro conversó con 6AM W a propósito de la decisión del Parlamento de Nicaragua de iniciar reformas para suspender las elecciones tras las órdenes del presidente Daniel Ortega.
“Daniel Ortega es el verdugo de la democracia en Nicaragua”: analista Juan Sebastián Chamorro
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...