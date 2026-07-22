Invías ya opera corredor Cartagena- Barranquilla que incluye a peaje de Turbaco

A partir del 22 de julio de 2026 a las 00:00 horas, el Invías asumió la operación del corredor de carga Cartagena – Barranquilla, correspondiente al proyecto IP – Autopistas del Caribe y sus peajes.

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En esta fecha también inició la liquidación del Contrato de Concesión No. 002 de 2021, a cargo de la Concesión, la Interventoría y la Agencia Nacional de Infraestructura.

“Con esta reversión culminamos un proceso que cumple con todos los requisitos técnicos y jurídicos, asegurando una transición transparente y sin afectación al servicio de los usuarios de este corredor vial. A partir de ahora el INVIAS asume el reto de seguir fortaleciendo este corredor clave para la competitividad de la región Caribe”, afirmó Oscar Torres, presidente de la ANI.

Previo a la transferencia, entre febrero y junio la ANI y el Invías realizaron visitas técnicas al corredor y a los peajes, y se hizo entrega formal de toda la información requerida por el Instituto.

El concesionario completó la operación y mantenimiento de los 249,16 km del corredor y la Interventoría efectuó la medición de indicadores establecidos en el contrato de concesión. Los peajes de Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Sabanagrande y Galapa, que hasta ahora operó la Concesión, pasarán a administración del INVIAS a partir del 22 de julio de 2026 a las 00:00 Horas.

De igual manera, el Concesionario tuvo a su cargo la operación y el mantenimiento de las vías SAO – Ternera y Cartagena – Calicanto, correspondientes a 3,84 km del corredor, hasta el 27 de febrero de 2026. A partir del 28 de febrero de 2026 a las 00:00 horas, estas vías fueron entregadas y están a cargo del Distrito de Cartagena.