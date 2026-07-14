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14 jul 2026 Actualizado 23:16

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Política

Partido Conservador apoyará a Alfredo Deluque para la Presidencia del Senado

Con esta decisión, se aparta del Centro Democrático, que buscaba impulsar a Honorio Enríquez.

Senador Alfredo Deluque

Senador Alfredo Deluque

Senador Alfredo Deluque
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El Partido Conservador apoyará al senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, para la Presidencia del Senado.

Con esta decisión, se aparta del Centro Democrático, que buscaba impulsar a Honorio Enríquez.

“Si el Centro Democrático quiere seguir insistiendo en esa presidencia, no contará con los 10 votos del Partido Conservador”, dijo Efraín Cepeda, presidente de esa colectividad.

Noticia en desarrollo.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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