Partido Conservador apoyará a Alfredo Deluque para la Presidencia del Senado
Con esta decisión, se aparta del Centro Democrático, que buscaba impulsar a Honorio Enríquez.
El Partido Conservador apoyará al senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, para la Presidencia del Senado.
Con esta decisión, se aparta del Centro Democrático, que buscaba impulsar a Honorio Enríquez.
“Si el Centro Democrático quiere seguir insistiendo en esa presidencia, no contará con los 10 votos del Partido Conservador”, dijo Efraín Cepeda, presidente de esa colectividad.
Noticia en desarrollo.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...