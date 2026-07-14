Daniel Briceño confirma qué partidos apoyarán a Nicolás Barguil para la presidencia a la Cámara
El representante también confirmó que el Centro Democrático está buscando la presidencia del Senado.
En diálogo con La Luciérnaga, el representante Daniel Briceño confirmó que congresistas de los partidos Conservador, Liberal y Centro Democrático avanzaron en un acuerdo para la elección de la Presidencia de la Cámara de Representantes, con el propósito de que esa dignidad no quedara en sus manos, sino en otro representante de la misma colectividad.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...