Daniel Briceño confirma qué partidos apoyarán a Nicolás Barguil para la presidencia a la Cámara

En diálogo con La Luciérnaga, el representante Daniel Briceño confirmó que congresistas de los partidos Conservador, Liberal y Centro Democrático avanzaron en un acuerdo para la elección de la Presidencia de la Cámara de Representantes, con el propósito de que esa dignidad no quedara en sus manos, sino en otro representante de la misma colectividad.

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