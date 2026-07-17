La U, Cambio Radical, ASI y Salvación Nacional respaldan a Alfredo Deluque para presidir el Senado

Los respaldos políticos a la candidatura del senador Alfredo Rafael Deluque Zuleta para la Presidencia del Senado continúan consolidándose.

Los partidos La U, Cambio Radical, Alianza Social Independiente (ASI) y Salvación Nacional anunciaron públicamente su respaldo al congresista para ocupar la dignidad durante el primer año de la legislatura 2026-2027.

La bancada del Senado del Partido de La U informó de manera integral decidió respaldar la candidatura de Deluque, al destacar su experiencia y capacidad de concertación.

“De manera unánime hemos decidido respaldar la candidatura de nuestro senador, Alfredo Rafael Deluque Zuleta, a la Presidencia del Senado de la República para el periodo legislativo 2026–2027”, señaló la colectividad.

Asimismo, indicó que el respaldo obedece a que el senador cuenta con “la trayectoria, liderazgo y capacidad de concertación” necesarias para ejercer la Presidencia de la corporación.

Por su parte, Cambio Radical confirmó que la decisión fue adoptada tras una reunión de los compromisarios del partido y aseguró que la colectividad acompañará la aspiración del congresista.

“Tras una reunión de los compromisarios del Partido Cambio Radical, se tomó la decisión de respaldar la candidatura del senador Alfredo Deluque a la Presidencia del Senado de la República para el periodo 2026–2027”, indicó el partido.

La colectividad agregó que esta decisión “refleja el compromiso con el fortalecimiento y el liderazgo que requiere el Congreso de la República para responder a los desafíos del país”.

Desde Salvación Nacional, el senador Enrique Gómez también expresó su respaldo a la postulación, al señalar que hace parte de los acuerdos políticos de la coalición.

“Colombia necesita un Congreso fuerte, instituciones sólidas y una coalición comprometida con la democracia. Respaldamos la postulación del senador Alfredo Deluque a la Presidencia del Congreso, en cumplimiento de los acuerdos de la coalición”, manifestó.

A estos apoyos se sumó la Alianza Social Independiente (ASI), cuya bancada en el Senado anunció oficialmente que acompañará la candidatura de Deluque.

“La bancada ha decidido brindar su apoyo al senador Alfredo Rafael Deluque Zuleta para ejercer la Presidencia del Senado de la República durante el primer año de la legislatura constitucional 2026–2027”, señaló la ASI en un comunicado.

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