Coalición del Verde, En Marcha y AICO apoyará a Alfredo Deluque a la presidencia del Senado
A pesar de haber votado por Iván Cepeda en las elecciones presidenciales, estos partidos políticos respaldarán al candidato de la coalición del nuevo gobierno.
La coalición conformada por la Alianza Verde, En Marcha y AICO confirmó que, por decisión mayoritaria, respaldará la candidatura del senador Alfredo Deluque a la Presidencia del Senado.
Es decir que el congresista del Partido de La U, quien es el candidato del presidente electo Abelardo de la Espriella, ya cuenta con un amplio respaldo, ya que también es apoyado por Cambio Radical y Salvación Nacional.