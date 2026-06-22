Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 jun 2026 Actualizado 23:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Centro Democrático buscaría ser partido de Gobierno con Abelardo: proponen coalición de partidos

Según el Centro Democrático coinciden con muchas de las propuestas de Abelardo De La estrella.

Centro Democrático.

Centro Democrático.

Centro Democrático.
Añadir Caracol Radio en Google

El Centro Democrático empezó a acercarse al presidente electo Abelardo de la Espriella y anunció su intención de construir una coalición en el Congreso que respalde las propuestas del nuevo gobierno.

A través de un comunicado, aseguraron en primer lugar que se identifican con las ideas de De la Espriella, como las propuestas sobre seguridad, emprendimiento, confianza inversionista, reducción de impuestos y un Estado “pequeño, transparente y eficiente”.

El partido en cabeza del expresidente Álvaro Uribe señaló que a través de sus compromisarios y voceros en Senado y Cámara buscarán una coalición legislativa para respaldar una agenda legislativa concertada.

Ahora, aunque no anunciaron formalmente su ingreso como partido de gobierno, el Centro Democrático manifestó su disposición a trabajar con la administración de Abelardo de la Espriella y con otras bancadas cercanas para impulsar proyectos en el Congreso.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir