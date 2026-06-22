Centro Democrático buscaría ser partido de Gobierno con Abelardo: proponen coalición de partidos

El Centro Democrático empezó a acercarse al presidente electo Abelardo de la Espriella y anunció su intención de construir una coalición en el Congreso que respalde las propuestas del nuevo gobierno.

A través de un comunicado, aseguraron en primer lugar que se identifican con las ideas de De la Espriella, como las propuestas sobre seguridad, emprendimiento, confianza inversionista, reducción de impuestos y un Estado “pequeño, transparente y eficiente”.

El partido en cabeza del expresidente Álvaro Uribe señaló que a través de sus compromisarios y voceros en Senado y Cámara buscarán una coalición legislativa para respaldar una agenda legislativa concertada.

Ahora, aunque no anunciaron formalmente su ingreso como partido de gobierno, el Centro Democrático manifestó su disposición a trabajar con la administración de Abelardo de la Espriella y con otras bancadas cercanas para impulsar proyectos en el Congreso.