Abelardo de la Espriella rechazó ataque a batallón en Tibú con explosivos

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado perpetrado este jueves contra una unidad del Ejército Nacional en Tibú, Norte de Santander.

Aseguró que el ataque refleja “el grave deterioro de la seguridad” que enfrenta el país.

También señaló que los hechos “evidencian la urgencia de restablecer plenamente la autoridad del Estado en las regiones más golpeadas por la violencia”.

Por otro lado, expresó su solidaridad con los soldados, sus familias y con la población afectada por el ataque.

“El terrorismo, el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales no podrán seguir intimidando a la Fuerza Pública ni sometiendo a los colombianos mediante el miedo”, dijo.

Es de recordar que sobre el mediodía de este jueves 16 de julio se registraron varios ataques con explosivos lanzados desde drones contra las instalaciones del Batallón de Infantería No. 30 en Tibú, Norte de Santander.

Según reportes de la comunidad, varias explosiones se escucharon dentro y fuera de la guarnición militar, generando pánico entre los habitantes y dejando daños en vehículos y estaciones de servicio cercanas.