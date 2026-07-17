“Amigos de Petro me dicen que el presidente ha querido una reunión conmigo”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe pasó por los micrófonos de 6AMW de Caracol Radio para hablar sobre la discusión en torno al próximo presidente del Senado, afirmando que el presidente Gustavo Petro, el petrismo, el Pacto Histórico, el Partido Verde y la oposición tendrán garantías con una eventual presidencia de Honorio Henríquez, congresista del Centro Democrático.

Asimismo, afirmó que aunque no ha hablado directamente con el mandatario, los amigos de él le han dicho que está considerando citarlo a una reunión.

“Algunos amigos del presidente Petro, no he hablado con él, me han dicho que ha querido una reunión. Yo no he hecho reuniones, yo hice cuatro y creo que fui muy constructivo con el presidente Petro, respetuoso. Y han salido ahora con una suspicacia”, señaló.

Aún así, consideró que una reunión, en este momento, “es contraprducente para el presidente Petro”.

“De nuestra parte no da buenas señales. Yo me reuní cuatro veces con él, lo conoció la opinión pública, lo hice de manera muy constructiva. Nosotros manejábamos las tesis de la oposición, fuimos fieles a la oposición de principio a fin”, señaló.

Y agregó que el presidente de la República no necesita de una reunión para tener la tranquilidad sobre la dignidad y los méritos de Honorio Henríquez para presidir la cámara alta.

“Todos aquellos que estén en la oposición en el gobierno del presidente De la Espriella, en una presidencia del Senado de Honorio Henríquez, tedrán todas las garantías”, sostuvo.

Le puede interesar: “Si el tigre va a rugir contra nosotros, nos toca proceder como las abejas”: Álvaro Uribe

El exmandatario insistió en que el Henríquez es coherente, estuvo firme en la oposición a las reformas del Gobierno Petro y “ha demostrado que no es perseguidor y respeta los derechos de todos los congresistas”.

Uribe dice que Alfredo Deluque “recibió beneficios del Gobierno Petro”

Por medio de un mensaje en X, el expresidente Uribe cuestionó el nombre de Alfredo Deluque para ocupar la presidencia del Senado de la República.

“El senador Deluque votó varias reformas y recibió beneficios del Gobierno Petro (incluida la ley de Paz Total). ‘Extrema coherencia’, que le respondí al presidente electo cuando en un podcast me preguntó por la acusación que nos hacían de extrema derecha”, dijo en sus redes sociales.

El trino fue en respuesta a un mensaje que publicó Deluque, en el año 2014, en el cual respaldaba los acuerdos de paz con las Farc.

“Es entendible que #enemigosdelapaz quieran sabotear el proceso de la Habana; si hay paz no hay materia prima para su política: LA GUERRA”, dice el trino, el cual están publicando varios críticos.

Y, adicionalmente, el expresidente de la República se mostró de acuerdo con el representante a la Cámara electo, Daniel Briceño, quien aseguró que “hoy la presidencia de la Cámara de Representantes queda en manos de Petro”, en referencia al congresista conservador Nicolás Barguil.

Cabe recordar que Barguil ha apoyado varios proyectos de ley impulsados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Escuche Caracol Radio EN VIVO